Эксперт рассказал, какой новогодний подарок будет выгодной инвестицией

Специалист посоветовал обратить внимание на часы авторства россиянина Константина Чайкина, которые хорошо себя зарекомендовали.

Совладелец одного из старейших аукционных домов Цюриха Ineichen Артемий Лечбинский рассказал РИА "Новости", какой новогодний подарок может стать выгодной инвестицией. По его мнению, это наручные часы.

— Я могу сказать, что на данный момент можно приобрести даже золотые карманные часы Patek Philippe или Vacheron Constantin по стоимости до пяти тысяч долларов, и это будет очень хорошая инвестиция, потому что так дёшево они уже никогда не будут стоить, — отметил эксперт.

Он добавил, что всегда выгодно купить то, что в дальнейшем будет только увеличиваться в цене. Например, часы стоимостью выше тысячи долларов через несколько лет могут подорожать и быть выгодно проданными на аукционе.

Лечбинский привёл пример с моделью Daytona от Rolex. Она была непопулярна, и людям порой её просто навязывали. Некоторые купили её за 500 долларов и положили в сейф, а сейчас она стоит 100 тысяч долларов.

Специалист посоветовал обратить внимание на часы авторства россиянина Константина Чайкина. Сейчас они стоят несколько тысяч долларов, но они хорошо себя зарекомендовали и могут подорожать в десятки раз.

По его словам, часовые аукционы сейчас намного активнее, чем ювелирные, потому что коллекционеры ищут конкретную модель, им важно в основном только её состояние. К тому же часы сейчас популярны, они являются статусным аксессуаром и частью имиджа. Лечбинский добавил, что многие молодые аукционы активизируются в интернет-пространстве, чтобы связать покупателей из разных стран.

Ранее Лайф сообщал, что россияне стали приобретать больше аксессуаров к смартфонам, в том числе умных часов.