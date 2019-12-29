"Современник" перенёс время прощания с Галиной Волчек

Также стало известно, что в театре изменят репертуар: запланированный на 30 декабря новогодний спектакль "С наступающим..." не состоится.

Время прощальной церемонии с умершей актрисой Галиной Волчек изменено, об этом сообщается на сайте театра "Современник".

Все желающие смогут проститься с народной артисткой в воскресенье, 29 декабря, с 9:00 до 12:30 на сцене театра. Похороны пройдут в 14:00 на Новодевичьем кладбище.

В "Современнике" также изменился репертуар в связи со смертью художественного руководителя: 30 декабря в связи с трауром отменён юмористический новогодний спектакль "С наступающим...".

Актриса Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких. Ранее сообщалось, что церемония прощания состоится с 10 до 13 часов.