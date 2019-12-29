Пушков заявил, что слова Путина в адрес польского посла задели Варшаву за живое

По мнению сенатора Алексея Пушкова, Польшу задели слова президента России Владимира Путина, который назвал посла страны в гитлеровской Германии Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньёй" за то, что тот в 1930-е годы поддержал установку памятника Адольфу Гитлеру в Варшаве.

— Слова Путина о польском после-антисемите, обещавшем поставить памятник Гитлеру, задели Варшаву за живое. Причина — там не хотят признавать этой части своей истории, а Польшу изображают невинной и безгрешной жертвой Берлина и Москвы, — написал Пушков у себя в "Твиттере".

Однако история Польши говорит совсем о другом, отметил Пушков.

Напомним, на заседании ЕАЭС Путин резко высказался в адрес польского посла, заявив, что тот поддерживал политику Гитлера, направленную на истребление еврейского народа. В 1938 году Липский пообещал установить лидеру нацистов памятник, если у того получится выслать евреев в Африку, уничтожив, по факту, целую нацию.

Высказывание президента поддержал глава Федерации еврейских общин России Александр Борода.