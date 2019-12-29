Бездомного любителя цветов и плюшевых мишек отправили в колонию строгого режима

Он отвлёк продавщицу, якобы желая приобрести игрушку, и, пока та ходила в подсобку, присвоил 25 тысяч рублей.

Суд отправил в колонию строгого режима 37-летнего сахалинца без определённого места жительства, который попытался украсть деньги из кассы цветочного магазина, изображая любовь к розам и плюшевым мишкам, рассказал портал Sakhalin.Info.

Инцидент произошёл в апреле. Мужчина вошёл в торговый павильон с целью совершить кражу и попытался отвлечь продавщицу, попросив букет из 37 роз. Однако этот ход не сработал. Тогда он увидел на витрине плюшевых медведей и попросил одного из них. На его счастье, игрушка оказалась бракованной, сотрудница ушла в подсобку, чтобы заменить её.

Воришка рассчитал время, как долго женщина отсутствовала, и попросил принести мишку более светлого оттенка. Когда работница зашла в подсобное помещение, он вытащил из кассы 25 тысяч рублей. После этого аферист попросил упаковать покупку и пробить чек и вышел якобы за деньгами в машину, но назад не вернулся.

Через две недели он был задержан в Поронайском районе. Мужчина признался в совершении кражи. Хозяйка магазина предоставила в суд видеозапись, на которой хорошо видно неудачливого злоумышленника. Она отметила, что для неё ущерб оказался значительным.

Суд учёл и то, что сахалинец ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, не работает, не имеет постоянного источника дохода и склонен к антиобщественному поведению. Тем не менее во внимание было принято его раскаяние и чистосердечное признание.

Мужчина был осуждён по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и осуждён на один год и 10 месяцев колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

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