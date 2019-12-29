Эксперты рассказали, чем полезны виноградные улитки

Отмечается, что Россия полностью готова к интенсивному росту новой сельхозотрасли.

В Госсорткомиссии рассказали, почему важно выведение новых пород улиток. Всё дело в том, что виноградные улитки, часто использующиеся в кулинарии, являются источником высококачественного белка и ряда полезных для организма элементов. При этом они низкокалорийны.

— При очень невысокой калорийности — 90 ккал на 100 граммов продукта — виноградная улитка является источником высококачественного белка и содержит необходимые человеку витамины группы B, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, никель, фосфор и натрий, — пояснили в Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений.

Также в комиссии заявили, что Россия полностью готова к интенсивному росту новой отрасли.

Напомним, ранее в Адыгее прошла встреча Владимира Путина с сельской общественностью. На ней фермеры попросили президента помочь им с поставкой определённых видов моллюска. Один из фермеров также подметил, что улитки — это мощный афродизиак.

В ответ на просьбу производителей Путин поручил Минсельхозу заняться обозначенной проблемой. Глава ведомства пообещал официально включить разведение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, что позволит представителям отрасли получать помощь от государства, в частности различные гранты.