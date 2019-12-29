Капитан сборной Канады извинился за то, что не снял шлем во время гимна России

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хейтон извинился перед игроками сборной России и её болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ после матча чемпионата мира среди молодёжных команд в Чехии.

— Как лидер этой команды, я пытался проанализировать игру и оценить, как мы можем изменить нашу игру. Я был потерян в этот момент. Россияне провели великолепную игру. Мои действия не были направлены на проявление неуважения, и моя ошибка не должна умалять их победы, — цитирует пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Напомним, участники матча после игры традиционно обменивались рукопожатиями, но Хейтона россияне проигнорировали. Таким жестом хоккеисты отреагировали на то, что в конце матча он не снял шлем во время российского гимна. Сама игра закончилась победой россиян со счётом 6:0.