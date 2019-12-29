Переменчивая погода ожидает москвичей на Новый год

Днём из-за тёплого воздуха потеплеет до +2 градусов, а к ночи столбики термометров поползут вниз.

Синоптики пообещали на Новый год переменчивую погоду, склонную к отрицательным температурам, сообщает РБК со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Она отметила, что днём 31 декабря столицу накроет тёплая воздушная масса, поэтому термометры покажут до +2 градусов тепла.

К ночи в Москву придёт холодный воздух, поэтому не исключено, что непосредственно в момент наступления Нового года установится слабоотрицательная температура — до –1 градуса.

В последние выходные перед Новым годом синоптики пообещали долгожданный снег, есть шанс, что из-за околонулевых температур на улице он не растает.

А в "Зарядье" и на столичные горки и тюбинги тем временем завезли снежную крошку с московских катков.