Переменчивая погода ожидает москвичей на Новый год

Синоптики пообещали на Новый год переменчивую погоду, склонную к отрицательным температурам, сообщает РБК со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
Она отметила, что днём 31 декабря столицу накроет тёплая воздушная масса, поэтому термометры покажут до +2 градусов тепла.
К ночи в Москву придёт холодный воздух, поэтому не исключено, что непосредственно в момент наступления Нового года установится слабоотрицательная температура — до –1 градуса.
В последние выходные перед Новым годом синоптики пообещали долгожданный снег, есть шанс, что из-за околонулевых температур на улице он не растает.
А в "Зарядье" и на столичные горки и тюбинги тем временем завезли снежную крошку с московских катков.
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