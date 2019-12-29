Семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выплатили 22,5 млн рублей

Из резервного фонда Красноярского края выплачено 22,5 миллиона рублей семьям погибших, пострадавших и пропавших без вести при прорыве дамбы на реке Сейбе.

— Выплачена адресная помощь из резервного фонда в сумме 22,5 миллиона рублей. Оказана социальная и психологическая помощь, — цитирует ТАСС Министерство социальной политики Красноярского края.

Ранее сообщалось, что материальная помощь семьям погибших составит по одному миллиону рублей, пропавших без вести — по 500 тысяч рублей, а пострадавшие получат по 100–200 тысяч рублей.

Трагедия на золотодобывающем предприятии произошла в ночь на 19 октября. Волна высотой четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники артели. Основной версией случившегося считают нарушения при проведении работ на объектах предприятия. В ходе аварии пострадал 31 человек, 17 из них погибли. Ещё трое числятся пропавшими без вести.