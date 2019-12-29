Эксперты дали шесть советов, с помощью которых можно избежать рака

По данным исследователей, около 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, скорректировав рацион и образ жизни. Как сообщается на портале Cancer Research UK, есть шесть вещей, контролируя которые, можно избежать тяжёлого заболевания.

По данным Всемирного фонда исследования рака (WCRF), ожирение ведёт к развитию рака желудка, который является третьим по проценту смертности среди всех злокачественных опухолей. Кроме того, ожирение провоцирует рак молочной железы, матки, печени, простаты и поджелудочной железы. Снизить риск онкологии помогает любая потеря веса, уверена профессор политики здорового образа жизни в Университете Стерлинга Линда Баулд.

Вредит организму и употребление алкоголя, особенно на ночь. Исследователи утверждают, что риск развития заболевания существенно повышается даже при небольших дозах спиртного. Алкоголь связывают с семью видами рака, включая рак груди, печени, кишечника, рта и горла, желудка. Всё дело в том, что этанол превращается в ацетальдегид, который организму очень трудно обработать. При переизбытке этого вещества клетки становятся наиболее уязвимыми.

Людям в возрасте от 50 до 59 лет специалисты порекомендовали принимать аспирин в небольших количествах для профилактики колоректального рака. Приём аспирина предотвращает развитие воспаления в слизистой оболочке кишечника.

Подвержены раку кишечника и желудка любители мяса. Эксперты рекомендуют употреблять не более 70 граммов красного мяса в день. Вызывают развитие опухолей и гетероциклические амины (ГКА), которые появляются в жареном мясе при готовке на высоких температурах. Если перед приготовлением мясо мариновать, это значительно снизит риски.

Полезны для профилактики заболевания и богатые клетчаткой овощи и фрукты. Всё дело в том, что клетчатка положительно влияет на кишечный микробиом, который помогает организму противостоять раку. Также полезны цельные зёрна: овёс, ячмень, бурый рис и хлеб из непросеянной муки.

И, наконец, физическая активность на протяжении минимум 30 минут в день снижает риск развития болезни. Кроме того, чем выше физическая активность, тем быстрее пища проходит через пищеварительный тракт, не позволяя развиться различным воспалениям.