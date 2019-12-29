Четыре человека погибли в ДТП в Вологодской области

В результате ДТП в Вологодской области погибло четыре человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД РФ.

Инцидент произошёл около 02:00 29 декабря на 676-м километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе. Водитель автомобиля "Форд-Фокус" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Ниссан-Альмера". Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира последнего.

Отмечается, что двое погибших 1997 года рождения, ещё один — 1975 года рождения. Личность четвёртого пока не установлена.

Водитель автомобиля "Форд" и его пассажир госпитализированы.