В Мексике шесть человек погибли и пять пострадали при атаке на АЗС

Шесть человек погибли в мексиканском штате Гуанахуато при атаке на автозаправочную станцию. Ещё пятерых госпитализировали. Об этом сообщает издание Milenio.

По его данным, нападавшие прибыли на нескольких автомобилях и открыли огонь по людям, находившимся на заправке. Затем они скрылись. Инцидент произошёл около 03:00 по местному времени (около 18:00 мск 28 декабря). На месте происшествия работает порядка 60 агентов Министерства общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что за один день в Мексике было убито 127 человек.