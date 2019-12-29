Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина боится "Северного потока — 2"

По его словам, Незалежную ждут большие потери, потому что она не сможет обеспечить России выгодные тарифы, чтобы та отказалась от транзита альтернативными путями.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев объяснил, почему Украина боится завершения строительства "Северного потока — 2", видео опубликовано на его канале в "Ютубе".

По мнению Мураева, газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" позволят России полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы. Он отметил, что те 65 миллиардов кубометров газа, планируемые к транспортировке через украинскую ГТС, являются всего лишь теми объёмами, которые РФ из-за задержки запуска "Северного потока — 2" не может поставлять через альтернативные потоки, не нарушая обязательств перед Европой.

— Когда мы транзитировали порядка 95 миллиардов, мы получали три миллиарда долларов валового дохода, из которых на обеспечение ГТС необходимо прокачивать 40 миллиардов кубов — это себестоимость, — добавил политик, подчеркнув, что Украину в ближайшие пять лет ожидают значительные потери.

Кроме того, по словам Мураева, Незалежная не сможет предложить такие тарифы, чтобы России было выгоднее перекачивать газ через украинскую ГТС, нежели альтернативными путями.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Министр энергетики РФ Алексей Новак 27 декабря заявил, что страны договорились, что с 1 января откажутся от взаимных претензий и снимут арест с имущества в счёт решений по судебным искам. Российский "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.