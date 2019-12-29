Компания Bek Air, чей самолёт упал в Алма-Ате, вернёт деньги после отмены рейсов

Пассажиры должны обратиться по месту приобретения билетов, чтобы вернуть деньги.

Авиакомпания Bek Air, чей самолёт потерпел крушение в Алма-Ате, вернёт пассажирам деньги за рейсы, которые были отменены до 10 января, сообщается на странице перевозчика в "Фейсбуке".

— Информируем вас о том, что вы можете получить полный возврат стоимости авиабилетов на рейсы, запланированные к выполнению до 10 января 2020 года. Для того чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов, — отмечается в сообщении.

Авиакомпания Bek Air в пятницу в связи с крушением своего самолёта отменила порядка 100 рейсов до 31 декабря. На эти рейсы было продано 9157 билетов, уточнило накануне Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. В то же время билеты на рейсы авиакомпании Bek Air с 3 по 10 января 2020 года (1–2 января рейсы не планировались) приобрели 9785 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Казахстане авиакомпания Bek Air приостановила свою деятельность.

Напомним, трагедия с крушением самолёта произошла в Казахстане 27 декабря, когда лайнер Fokker-100, который должен был лететь рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, упал сразу после взлёта. Он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. В результате катастрофы погибло 12 человек, ещё 49 пострадали. В МВД Казахстана назвали возможные причины катастрофы. Из лайнера изъяли бортовой журнал и чёрные ящики, которые передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет.