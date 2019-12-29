Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы с Fokker 100

Международный аэропорт города Алма-Ата, где 27 декабря рухнул следовавший маршрутом Алма-Ата — Нур-Султан самолёт, опубликовал подробную хронологию действий экстренных служб аэропорта. Соответствующую запись пресс-служба аэропорта разместила в "Фейсбуке".

— В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать чётко и слаженно. У служб Международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть чёткие инструкции и алгоритмы действий. Для того чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алма-атинского аэропорта, — пояснили в пресс-службе.

Из публикации следует, что регистрация на рейс началась в 5:35 утра по местному времени (2:35 мск) и закончилась ровно через час. В 7:03 (4:03) было объявлено об окончании посадки. В 7:21 (4:21 мск) борт взлетел и через минуту пропал с радаров. Через две минуты руководитель полётов объявил тревогу для всего личного состава экстренных служб аэропорта.

В 7:24 (4:24) была объявлена тревога для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта.

В 7:36 (4:36 мск) на место крушения лайнера прибыл первый пожарный расчёт, сотрудники которого начали эвакуацию пассажиров. Через шесть минут там уже был собран полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта. К 8:10 (5:10 мск) все способные самостоятельно передвигаться пассажиры были эвакуированы в терминал аэропорта.

— Всего в первые минуты после ЧП на место прибыло 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб аэропорта, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, утром 27 декабря самолёт Fokker 100 при вылете из аэропорта начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. При крушении лайнера погибло 12 человек, ещё 49 пострадали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.