В Роспотребнадзоре напомнили о правилах возврата билетов на мероприятия

Полную стоимость билета обязаны возместить в случае отмены, замены или переноса мероприятия, а также в случае, если посетитель передумает идти на мероприятие за 10 дней до назначенной даты.

В преддверии новогодних каникул Роспотребнадзор напомнил россиянам, что с начала осени текущего года изменились правила возврата билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия. Как вернуть билет и не потерять деньги, организация рассказала на своём сайте.

Прежде всего билеты стоит приобретать либо у самих организаторов, либо у их посредников, список которых должен быть опубликован на сайте организаторов мероприятия. Уточняется, что наценка для посредников не должна превышать 10% от стоимости билета и дополнительная плата за услуги посредников не возвращается при сдаче билета.

Кроме того, стоимость билета не должна превышать указанную на сайте организаторов. Рекомендуется также поинтересоваться условиями возврата сразу при покупке.

— В-третьих, обратите внимание на внешний вид билета. Все элементы оформления билетов должны быть указаны на сайте организации. Поддельные билеты являются недействительными, не дают права на посещение проводимых такими организациями исполнительских искусств и музеями зрелищных мероприятий и не принимаются к возврату, — напомнили в Роспотребнадзоре.

Полную стоимость билета обязаны возместить в случае отмены, замены или переноса мероприятия, а также в случае, если посетитель передумает идти на мероприятие за 10 дней до назначенной даты.

На компенсацию в размере 50% от стоимости следует рассчитывать, если решение об отказе от посещения придёт не менее чем за пять дней до мероприятия, а вот если отказаться за три дня до даты — вам вернут лишь 30% от суммы. При этом, если попытаться вернуть билет менее чем за три дня до мероприятия, организаторы вправе отказать в компенсации денежных средств.