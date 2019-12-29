В Москве 29 декабря ожидается лёгкий мороз

По данным метеорологов, жители столицы снега пока не увидят, но он может выпасть в некоторых районах Подмосковья.

Зима начинает потихоньку наступать на Москву. Днём 29 декабря в столице ожидается до трёх градусов мороза и гололедица. Однако снега в воскресенье москвичи так и не увидят. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

В дневные часы температура в городе будет колебаться от минус трёх до минус одного градуса, а в ночные часы столбики термометров опустятся до пяти градусов ниже нуля.

В области ожидается минус один — минус шесть градусов днём и до минус десяти градусов ночью. При этом здесь уже будут осадки — в дневные часы синоптики прогнозируют мокрый снег.

Ветер ожидается северо-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.