Представители ЛНР выехали на обмен пленными с Украиной

По словам руководителя группы по обмену от ЛНР, окончательные списки согласованы, остаётся надеяться, что "украинская сторона до конца выполнит свои обязательства".

На пункт пропуска "Майорск" в Донбассе выехали представители Луганской Народной Республики для обмена удерживаемыми лицами и пленными с украинской стороной. Об этом журналистам сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

— Сегодня, 29 декабря 2019 года, мы отправляемся на пропускной пункт "Майорск" ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик, — заявила Кобцева.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что на встрече "нормандской четвёрки" была достигнута договорённость об обмене пленными в формате "всех на всех" до Нового года. Президент Украины подтвердил это соглашение и рассказал, как будет проходить обмен. Позднее стало известно, что мероприятие назначили на 29 декабря, обмен будет по формуле "55 на 87". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен.