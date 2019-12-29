Путин разрешил самозанятым гражданам участвовать в закупках госкорпораций

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому самозанятые граждане смогут участвовать в закупках госкорпораций и некоторых других юрлиц на равных условиях с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале правовой информации.

Закон распространяет на самозанятых такие преференции, как квоты на закупки, сокращённый срок оплаты товаров и услуг, а также участие в различных программах партнёрства.

Напомним, ранее была названа дата введения налога для самозанятых по всей России. С 2019 года тестовый налоговый режим действует в четырёх субъектах РФ: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц могут платить подоходный налог от 4 до 6% в зависимости от того, кому оказывают услуги.