Боливия обвинила Испанию в нарушении международных норм

Глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик выразил протест в официальной ноте к Правительству Испании, призывая прекратить нарушение международных норм. Нота была направлена в связи с инцидентом с испанскими временными поверенными у Посольства Мексики в Боливии.

— Пусть это будет последний раз, когда ваше правительство позволяет себе нарушение международных норм и дипломатической вежливости, — цитирует документ издание Deber.

Напомним, 27 декабря полиция Боливии не пустила на территорию резиденции мексиканского посла людей, сопровождавших временных поверенных в экономических и консульских делах испанского посольства. Они скрывали лица и, по заявлению МИД, пытались проникнуть в посольство нелегальным путём.

Глава МВД временного правительства Боливии Артуро Мурильо заявил, что эти испанские представители оскорбили Боливию и обязаны покинуть страну. Он также заподозрил испанцев в попытке вывезти обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и терроризме министров бывшего Правительства Боливии во главе с Николасом Мадуро. Власти Мексики предоставили им политическое убежище на территории своего посольства.

Однако МИД Испании назвал визит людей в масках актом вежливости. По словам представителя ведомства, лица прятали телохранители посольства, состоящие в Особой оперативной группе Национальной полиции.