Фёдор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко победил нокаутом американского бойца Куинтона Джексона в поединке Bellator. Проходивший в японском городе Сайтама бой завершился в первом раунде.
Отметим, теперь на счету 43-летнего российского спортсмена 39 побед и шесть поражений.
Бой с Джексоном стал для Емельяненко заключительным в Японии. Предполагается, что Последний Император проведёт ещё два боя, после чего завершит карьеру. Один из боёв состоится в Европе летом 2020 года, второй — в Москве в конце 2020 года или в начале 2021 года.
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