Фёдор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде

2036

Фёдор Емельяненко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Победа стала третьей по счёту для российского спортсмена в последних четырёх поединках.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко победил нокаутом американского бойца Куинтона Джексона в поединке Bellator. Проходивший в японском городе Сайтама бой завершился в первом раунде.

Отметим, теперь на счету 43-летнего российского спортсмена 39 побед и шесть поражений.

Бой с Джексоном стал для Емельяненко заключительным в Японии. Предполагается, что Последний Император проведёт ещё два боя, после чего завершит карьеру. Один из боёв состоится в Европе летом 2020 года, второй — в Москве в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×