Лайф публикует кадры с места смертельного ДТП в Вологодской области

432

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места ДТП в Верховажском районе Вологодской области, где погибло четыре человека.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах видно, что обе машины сильно повреждены. У одной из них полностью смят моторный отсек, у второй иномарки от него почти ничего не осталось.

<p>Фото © LIFE</p>

Ранее сообщалось, что около двух часов ночи 29 декабря на 676-м километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области столкнулись автомобили Ford Focus и Nissan Almera. Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира последнего.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×