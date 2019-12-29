Лайф публикует кадры с места смертельного ДТП в Вологодской области

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места ДТП в Верховажском районе Вологодской области, где погибло четыре человека.

На кадрах видно, что обе машины сильно повреждены. У одной из них полностью смят моторный отсек, у второй иномарки от него почти ничего не осталось.

Ранее сообщалось, что около двух часов ночи 29 декабря на 676-м километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области столкнулись автомобили Ford Focus и Nissan Almera. Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира последнего.