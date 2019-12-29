В Приморье врачей заподозрили в халатности из-за лишившегося ноги подростка

По мнению следователей, мальчик остался без конечности из-за не оказанной вовремя медицинской помощи.

Во Владивостоке сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц Центра медицины катастроф после того, как 15-летний подросток лишился ноги. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

— В начале июля 2019 года должностные лица из числа сотрудников Территориального центра медицины катастроф своевременно не транспортировали 15-летнего пациента из больницы Ханкайского района, что повлекло несвоевременное оказание квалифицированной медицинской помощи и ампутацию нижней конечности, — сообщили представители ведомства.

Следователи устанавливают лиц, чьи действия или бездействие повлекли столь тяжкие последствия для здоровья несовершеннолетнего.

Ранее Лайф сообщал, что СКР ведёт расследование гибели четырёхлетней девочки в Приморье. Отмечается, что причиной трагедии стало оставленное без присмотра ружьё, с которым играл другой ребёнок и случайно произвёл выстрел.