Задержан подозреваемый в нападении на прихожан синагоги в Нью-Йорке

7

Фото © Facebook / Town of Ramapo Police Department

Личность задержанного не раскрыли, но заверили, что будут информировать о ходе расследования.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на прихожан синагоги в районе Монси в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города Рамапо.

Подозреваемый скрылся с места преступления, но сейчас он задержан, — отметили в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке".

Личность задержанного не раскрыли, но заверили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента и будут информировать о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что вооружённый мачете неизвестный напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке, пострадало пять человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×