Задержан подозреваемый в нападении на прихожан синагоги в Нью-Йорке

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на прихожан синагоги в районе Монси в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города Рамапо.
— Подозреваемый скрылся с места преступления, но сейчас он задержан, — отметили в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке".
Личность задержанного не раскрыли, но заверили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента и будут информировать о ходе расследования.
Ранее сообщалось, что вооружённый мачете неизвестный напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке, пострадало пять человек.
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