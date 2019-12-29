Задержан подозреваемый в нападении на прихожан синагоги в Нью-Йорке

Личность задержанного не раскрыли, но заверили, что будут информировать о ходе расследования.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на прихожан синагоги в районе Монси в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города Рамапо.

— Подозреваемый скрылся с места преступления, но сейчас он задержан, — отметили в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке".

Личность задержанного не раскрыли, но заверили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента и будут информировать о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что вооружённый мачете неизвестный напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке, пострадало пять человек.