Церемония прощания с Галиной Волчек. Фоторепортаж

К театру "Современник" в Москве, где Галина Волчек прослужила больше полувека, на церемонию прощания с утра пришли сотни людей. В последний путь народную артистку СССР провожают поклонники, коллеги, друзья, родные и близкие. Среди них режиссёры Александр Ширвиндт и Зиновий Ройзман, актёры Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, певцы Филипп Киркоров и Аркадий Укупник, знаменитый врач-педиатр Леонид Рошаль, зампред Правительства России Ольга Голодец.

— Она умела вести за собой в искусстве, она обладала исключительной гражданской и творческой позицией. "Современник" — это не просто театр, это своеобразный общественный центр нашей страны и нашего города. Конечно, сложно себе представить "Современник" без неё, но он не будет без неё, потому что она в наших сердцах, — заявила со сцены Ольга Голодец.

Также телеграммы с соболезнованиями прислали президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх РПЦ Кирилл, министр культуры Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие.

Напомним, актриса Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких. Сегодня, 29 декабря, в театре "Современник" проходит церемония прощания с артисткой. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.