Голодец — о Галине Волчек: Она умела вести за собой в искусстве

Отметив вклад артистки в развитие современной и мировой культуры, вице-премьер призналась, что ей трудно представить "Современник" без Волчек.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек была трудолюбивым и оптимистичным человеком, рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец во время церемонии прощания в Москве.

— Она умела вести за собой в искусстве, она обладала исключительной гражданской и творческой позицией. "Современник" — это не просто театр, это своеобразный общественный центр нашей страны и нашего города, — сказала Голодец.

Отметив вклад артистки в развитие современной и мировой культуры, она призналась, что ей трудно представить "Современник" без Волчек. Вице-премьер добавила, что актриса останется в сердцах коллег и поклонников.

Напомним, актриса Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких. Сегодня, 29 декабря, в театре "Современник" проходит церемония прощания с артисткой. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

Ранее сообщалось, что на прощании с Галиной Волчек зачитали телеграмму Путина.