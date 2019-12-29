"Её любили миллионы". На прощании с Галиной Волчек зачитали телеграмму Путина

Российский лидер отметил творческую смелость и готовность артистки отстаивать свои идеалы.

Артист Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Галиной Волчек зачитал телеграмму от президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что Волчек была настоящим тружеником и творцом, её любили миллионы за безграничную преданность.

— Галина Борисовна Волчек была уникальным, талантливым и душевно щедрым человеком, настоящим тружеником и творцом. Её искренне любили миллионы людей за замечательные работы в кинематографе, за её удивительное обаяние и доброжелательность, — зачитал Гармаш.

Российский лидер также отметил творческую смелость и готовность артистки отстаивать свои идеалы, безграничную преданность принципам легендарного "Современника".

Владимир Путин назвал кончину Галины Волчек огромной невосполнимой потерей для театра, отечественной культуры, многочисленных её воспитанников.

Напомним, актриса Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких. Сегодня, 29 декабря, в театре "Современник" проходит церемония прощания с артисткой. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.