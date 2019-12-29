На Филиппинах из-за мощного тайфуна погиб 41 человек

Ранее сообщалось о 28 погибших. Всего от стихии пострадало более 1,6 миллиона человек.

Мощный тайфун "Урсула" на Филиппинах унёс жизни 41 человека. Об этом сообщает новостной портал ABS-CBN со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC). Ранее СМИ сообщали о гибели 28 человек.

Ещё 28 человек получили ранения, 12 — пропали без вести. Всего от тайфуна так или иначе понесли ущерб более 1,6 миллиона человек. Отмечается, что более 260 тысяч домов и около 90 госучреждений повреждены.

Тайфун "Урсула" обрушился на Филиппины вечером 24 декабря.

Ранее Лайф сообщал, что тайфун "Хагибис" в Японии унёс жизни 66 человек.