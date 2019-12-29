В Липецкой области автобус столкнулся с тремя машинами, погибла женщина

В автобусе в момент инцидента находилось 70 пассажиров. В течение трёх часов всех удалось рассадить по попутным машинам.

На трассе М4 в Липецкой области столкнулись рейсовый автобус Москва — Ростов-на-Дону, два легковых автомобиля и грузовик, в результате чего погибла женщина. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что погибшая была пассажиром автомобиля Ford Focus. Ещё четверо её попутчиков пострадали.

— Столкновение рейсового автобуса Москва — Ростов, легковых машин Ford Focus и Volkswagen, бетоновоза КамАЗ произошло около 03:00 мск на 392-м км трассы М4 "Дон". Погибла женщина — пассажирка Ford Focus, — цитирует сообщение ТАСС.

В автобусе в момент инцидента находилось 70 пассажиров. В течение трёх часов всех удалось рассадить по попутным машинам.

Правоохранители отметили, что уточняют все обстоятельства инцидента. Есть основания полагать, что столкновению способствовали недостаточное освещение участка трассы и мокрый асфальт.

Ранее Лайф писал, что около двух часов ночи 29 декабря на 676-м километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области столкнулись автомобили Ford Focus и Nissan Almera. Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира последнего.