"Теперь праздника нет". В Латвии пожалели об уходе "Новой волны"

По словам бывшего министра, вместе со снижением туристического потока упали цены на жильё в Юрмале.

Уход песенного конкурса "Новая волна" из Латвии нарушает культурный обмен с Россией. Такое мнение в интервью "Росбалту" выразил экс-глава МИД страны Янис Юрканс.

По его словам, раньше Юрмала "кипела от гостей", а артисты покупали там дома.

— Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто, — посетовал он.

Бывший глава внешнеполитического ведомства признал, что, несмотря на это, в страну приезжает много туристов, однако культурный обмен "мог бы быть на более высоком уровне".

Ранее генеральный продюсер международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" Игорь Крутой сообщил, что конкурс больше никогда не будет проводиться в латвийской Юрмале — теперь он всегда будет в Сочи.