Житель Сахалина протащил по лестнице полуголую женщину — видео

Жуткую картину наблюдали сегодня жители Новотроицкого на Сахалине. У крыльца одного из домов, несмотря на мороз и снег, лежала женщина в одном нижнем белье. Вскоре из подъезда вышел мужчина и стал её затаскивать в подъезд, притом делал это весьма грубым образом. Как написали в комментариях под видео пользователи Сети, "мешки с сахаром и то нежнее носят".
Как сообщил местный портал, инцидент произошёл после пьянки. Женщина была нетрезвой и выбежала на улицу в неглиже. Её сожитель побежал за ней, чтобы вернуть домой. Несмотря на столь небрежный способ занести сожительницу в тепло, никаких серьёзных травм она не получила.
В полиции также уточнили, что ранее появившаяся в соцсетях информация, что женщина была избита сожителем, не соответствует действительности. Тем не менее мужчину доставили в психиатрическую больницу, поскольку он имеет психическое расстройство. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.
Напомним, как сообщал Лайф, ранее на Сахалине были осуждены трое полицейских за пытки задержанной.
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