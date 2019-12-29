США требуют от Киева выдать американца – "героя АТО", подозреваемого в убийстве

Сам обвиняемый считает это дело политическим, причём, по его мнению, к этому даже причастна Россия.

США требуют от Киева экстрадиции американского военного Крейга Лэнга, который на родине обвиняется в убийстве супружеской пары в 2018 году. Об этом сообщает New York Post.

Мужчину уволили из американских вооружённых сил. С 2015 года он живёт на Украине. Лэнг помолвлен с украинкой, он зарабатывал как наёмник в так называемых добровольческих батальонах в Донбассе. Как отмечает издание, это сделало его "героем на Украине".

В 2017 году вместе с другим американским военным — Алексом Цвифельхофером — он покинул страну и отправился в Южный Судан, чтобы бороться с террористической группировкой "Аш-шабаб". Им отказали во въезде в страну, и они оказались в США. По версии следствия, 9 апреля 2018 года мужчины застрелили супружескую пару, с которой встретились, чтобы обсудить покупку оружия во Флориде.

Цвифельхофера задержали во время покупки оружия в Висконсине. После убийства Крейг Лэнг отправился в Мексику, Колумбию и Испанию, прежде чем был в конечном итоге арестован на границе Украины и Молдовы. США не имеют договора об экстрадиции с Украиной.

Сейчас Лэнг в поисках убежища на Украине. По мнению военного, это политическое дело — США хотят его выдачи не иначе как в угоду России. Американские правоохранительные органы по понятным причинам не согласны с такой позицией.

Ранее Лайф сообщал, что в Донбассе началась процедура обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной.