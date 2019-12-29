В Москве найдена убитой двухлетняя девочка

В Москве обнаружена мёртвой двухлетняя девочка. По подозрению в убийстве задержан мужчина 1964 года рождения. По версии следствия, он её задушил.

— По данным следствия, вечером 27 декабря в квартире на востоке Москвы было обнаружено тело девочки 2017 года рождения с признаками насильственной смерти в виде механической асфиксии, — рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ведётся следствие.

А в Амурской области ранее женщина до смерти закормила малыша заменителем сухого молока.