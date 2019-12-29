Лазарев и Лобода помирились на глазах у зрителей

Во время передачи певец выразил желание оставить "возможные конфликты" в уходящем году и коллега с ним согласилась.

Российский певец Сергей Лазарев помирился со своей украинской коллегой Светланой Лободой в эфире ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1".

Положив конец затянувшейся ссоре, артисты обнялись, спели вместе и признались, что всё же нашли общий язык. Филипп Киркоров заметил, что в этом есть его заслуга, однако звёзды заявили, что это не так.

Во время передачи Лазарев выразил желание оставить "возможные конфликты" в уходящем году и Лобода с ним согласилась.

— На самом деле, всё не имеет никакого значения. Жизнь очень коротка, и обиды нужно оставлять. Иди поцелуй меня и скажи, что ты меня любишь, быстренько! Ну иди-иди! И я иду, — ответила она.

Ранее СМИ сообщали, что артисты поссорились за кулисами премии "Муз ТВ". Причины конфликта они не разглашали, однако, по одной из версий, Лазареву не понравилось, что выступление Лободы было слишком долгим. Позже один из поклонников попросил Лободу рассказать о конфликте в "Инстаграме". Вместо ответа звезда посоветовала адресовать этот вопрос Лазареву.