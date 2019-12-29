Губернатор — о Путине: Не встречал людей с такой жаждой к самообучению

По словам главы Калужской области, когда он докладывал главе государства о ситуации в регионе, Путин всё досконально конспектировал.

Президент России Владимир Путин относится к редкому числу людей, в которых присутствует сильнейшая тяга к постоянному самообучению. Именно это поразило в российском лидере больше всего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, о чём он рассказал в интервью для проекта РИА "Новости", посвящённого 20-летию нахождения Владимира Путина во главе страны.

— Я помню, в первый раз пришёл к нему через несколько месяцев после того, как стал губернатором (в 2000 году. — Прим. Лайфа). Мы говорили с ним меньше часа, и за это время он четыре страницы текста за мной записал. Ему было интересно всё! — отметил Артамонов.

Как писал Лайф, ранее президент Молдавии назвал другую отличительную черту характера российского лидера Владимира Путина. По его мнению, российский лидер никого не наказывает, но и не забывает действий других людей. При этом с ним можно обсудить любой непростой вопрос.