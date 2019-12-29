В Москве длительными аплодисментами простились с Галиной Волчек — видео

Церемония прощания проходила на сцене театра "Современник". Похоронена артистка будет на Новодевичьем кладбище.

В Москве закончилась церемония прощания с худруком театра "Современник" Галиной Волчек. Лайф публикует видео трогательных проводов актрисы в последний путь.

На кадрах видно, как шестеро человек вынесли гроб из здания на плечах и погрузили его в чёрный катафалк. Всё это время звучали аплодисменты.

В этот день проститься с Волчек пришло множество людей, среди которых был и глава МИД Сергей Лавров, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, певец Филипп Киркоров, министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец и многие другие.

Напомним, актриса Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга и отёк лёгких. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище. Сегодня, 29 декабря, в театре "Современник" состоялась церемония прощания. Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.