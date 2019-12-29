"Все спали". Актриса рассказала Лайфу о ЧП с автобусом из Петербурга в Эстонии

По словам Екатерины, паники не было. Пассажиры действовали, помогали друг другу выбраться.

Актриса Екатерина Ирко из Санкт-Петербурга — одна из пассажиров автобуса, который ехал из Северной столицы России и опрокинулся на 30-м километре шоссе Таллин — Нарва.

По её словам, в автобусе было много людей из России, в том числе один или два ребёнка. Как вспоминает Ирина, ДТП произошло в пять утра, когда все спали. Никто и не понял, как всё произошло. До Таллина не доехали 30 километров. Бригада скорой помощи и полицейские приехали почти сразу.

— Все пассажиры были очень адекватные. Не было сильной паники, все стали выбираться через люки. Кажется, водители открыли люки. Все друг другу помогали, — рассказала Лайфу Ирина.

Сразу после аварии пассажирам предоставили автобус, который довёз их до Таллина. Ирину увезли на скорой, так как у неё были ушибы плеча и руки.

Ранее сообщалось, что пострадало девять человек. По одной из версий, инцидент мог произойти из-за технических неполадок, в результате которых водитель потерял управление и съехал с дороги в кювет.