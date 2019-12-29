Лукашенко станцевал на балу с молодой брюнеткой — видео

Оказалось, что это бывшая "мисс Белоруссия", которая работает ведущей на телевидении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в первом Венском балу, прошедшем во Дворце независимости. Видео опубликовало БелТА.

Глава государства присоединился к танцующим, держа за руку молодую брюнетку. Как уточняет портал "Sputnik Белоруссия", таинственной спутницей оказалась 31-летняя Полина Шуба. В 2008 году она стала финалисткой конкурса "Мисс Белоруссия", а в последние годы работала ведущей на телевидении. По некоторым данным, в прошлом она занимала пост в службе протокола президента.

Среди участников торжественного мероприятия были представители органов госуправления и дипкорпуса, посол Австрии в Белоруссии Алоизия Вергеттер, а также получившие приглашение на бал дебютанты, отличившиеся достижениями в учёбе, спорте, творчестве и в других сферах.

В прошлом году партнёршей Лукашенко по танцам на республиканском новогоднем балу стала ещё одна финалистка конкурса красоты — Мария Василевич. Осенью 2019 года её избрали на должность депутата палаты представителей.