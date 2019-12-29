Путин подписал закон о частичном возврате страховки при ранней выплате кредита

Заявление о такой выплате можно будет подать в течение двух недель, а получить её в течение семи рабочих дней.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает вернуть заёмщику часть суммы за купленную им страховку кредита, если этот заём был выплачен им раньше срока. Документ вступает в силу с сентября следующего года.

Речь может идти как об ипотечном, так и потребительском кредите. У заёмщика будет две недели после досрочного погашения, чтобы обратиться за возмещением части страховки. Выплата должна производиться в течение семи дней.

Ещё одно нововведение: обязательство кредитора предоставить заёмщику кредит без страховки в случаях, когда закон не обязывает её вводить. Правда, в этом случае кредит может выдаваться по повышенной ставке. Впрочем, на деле это уже есть и сейчас.

Отметим, накануне российский лидер подписал много документов, которые вступят в силу в следующем году. Один из этих документов повышает минимальный уровень оплаты труда по всей стране, другой запрещает сжигать непереработанный мусор.