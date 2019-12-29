Психиатр призвал россиян к трезвости в Новый год

По мнению врача, есть множество альтернатив алкоголю для поднятия настроения в праздники.

В преддверии Нового года многие люди загадывают желания или дают сами себе обещания в следующем году стать лучше и качественно изменить свою жизнь. Но для этого не надо ждать чуда и прикладывать особые усилия. Новый год можно начать с трезвости и провести праздничные дни ярко и полезно для себя и своего здоровья, заявил психиатр, член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

— Для хорошего настроения и праздничной атмосферы совсем не нужен алкоголь, главное, найти подходящую альтернативу — зимние уличные забавы, танцы или семейные настольные игры и многое другое. К тому же употребление спиртного, особенно рядом с детьми, создаёт у подрастающего поколения соответствующие ассоциации: что праздник без алкоголя совсем не праздник, — рассказал врач в интервью агентству "Интерфакс".

Менделевич отметил, что новогодние праздники традиционно отмечены повышенным числом вызовов скорой помощи, большая часть которых прямо или косвенно происходит из-за злоупотребления спиртным. Оно может даже привести к инфаркту.

Также пьяные люди часто подвергают себя и окружающих опасности, напоминает специалист. Нетрезвым гражданам категорически запрещено управлять транспортным средством. Кроме того, у пьяных людей хуже работает координация, из-за чего высок риск травматизма после падения. Нередки случаи, когда уснувшие на улице пьяные граждане насмерть замерзали.

— Если встретили кого-то в подобном состоянии, то необходимо вызвать скорую и сотрудников правоохранительных органов. Далее, в зависимости от состояния опьянения, ими будет принято решение о том, куда его везти: в полицию или больницу, — сказал Менделевич.

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