Шойгу допустил, что центр управления обороной сможет работать без человека

При этом он признал, что о таком пока можно лишь мечтать. Министр добавил, что в этом отношении надеется на "современное поколение технологичных управленцев".

Национальный центр управления обороной будет стараться достичь такого уровня развития, при котором не нужно вмешательство человека, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Говоря об этом, он признался, что делать такие смелые прогнозы непросто, но всё же постарался ответить на вопрос и представить, какой НЦУО будет через пять, 10, 50 лет.

— Сложно, конечно, прогнозировать такие вещи... Это такие безлюдные системы управления, то есть без вмешательства человека вообще, — отметил министр в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

При этом он подчеркнул, что об управлении без участия человека пока можно лишь мечтать, но к этому нужно стремиться. Шойгу добавил, что в этом отношении надеется на "современное поколение технологичных управленцев".

Национальный центр управления обороной России появился в 2014 году. Этот объект позволяет получать информацию об обстановке в войсках, а также моделировать разные ситуации не только у российских границ, но и в любом другом государстве.

Ранее в Минобороны предупредили о готовящейся информационной атаке на ведомство.