Во Владивостоке гимнастка вниз головой сорвалась с большой высоты — видео

Девушку доставили в реанимацию. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

Во Владивостоке во время новогоднего шоу воздушная гимнастка вниз головой сорвалась с большой высоты. Об этом сообщает местный портал VL.ru.

В Сети появилось видео с инцидентом. На кадрах видно, что падение было жёстким. Рухнув на цирковую арену, акробатка перестала двигаться. Зал замер в ужасе, кто-то из детей начал плакать. В цирке погасили свет, девушку на носилках унесли за кулисы.

По предварительной версии, 30-летняя девушка допустила ошибку во время исполнения акробатического трюка. Её увезли на скорой помощи в реанимацию. О состоянии гимнастки пока ничего не известно.

Администрация цирка подтвердила факт происшествия, но отказалась давать официальные комментарии.

Это уже второй подобный случай за последние сутки. Ранее в Тольятти канатоходец сорвался также во время выступления.