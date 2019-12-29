Путин — о Крымском мосте: Может, и веками будет стоять

Российский лидер признался, что испытал чувство восторга, когда впервые проехался по этому сооружению.

Крымский мост построили по самым современным технологиям, и при правильном обслуживании он может простоять века. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его комментарий появился в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть, и на века. Надо только вовремя всё обслуживать, ремонтировать, и он, может, и веками будет стоять, конечно, — отметил президент.

Владимир Путин признался, что был в восторге и испытал "чувство удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом", когда ехал в первый раз по Крымскому мосту.

Российский лидер напомнил, что в истории трижды предпринимались попытки построить мост через Керченский пролив. Но все они были безуспешны. Многие сомневались, что Россия сможет построить транспортный переход. Но, как отметил Путин, благодаря современным технологиям, которые появились у страны, и качественной работе всё получилось.

— Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо, — отметил президент, говоря об участках строительства.

Напомним, железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной 18 декабря нынешнего года. Уже в ночь с 24 на 25 декабря по нему прошёл первый пассажирский поезд.