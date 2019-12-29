ЛНР завершила обмен пленными с Украиной

Луганская народная республика завершила процесс обмена военнопленными с Украиной. По итогам встречи конфликтующих сторон в Луганск отправились 63 человека. Девять человек отказались от участия в обмене и остались на украинской территории. Представители ЛНР передали Киеву 25 человек. Такие данные привела представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

— У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников (отказались возвращаться на территорию ЛНР. — Прим. Лайфа), — сказала Кобцева журналистам.