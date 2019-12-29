Водонаева ответила на обвинения Охлобыстина, сравнив его с быдлом

По мнению бывшей участницы "Дома-2", актёр вместо адекватных аргументов скатился до оскорблений.

Модель Алёна Водонаева заявила, что Иван Охлобыстин напоминает ей "типичное быдло" из-за того, что тот назвал её проституткой. Так актёр из "Интернов" ответил на призыв журналистки "не рожать стране рабов".

Напомним, ранее Водонаева заявила, что Россия нищая и жадная страна, и призвала не рожать детей, если нет возможности их содержать.

— Ну а где хотя бы проповедь? Это, кстати, поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога (хотя его мнение я не спрашивала!) или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям, — написала она на своей странице в Instagram.

В своём обращении к Охлобыстину журналистка заявила, что, когда решит заняться древнейшей профессией, обязательно отправит актёру свой прайс.

Ранее Водонаева ответила на обвинения Бородиной. Модель заявила о её двуличности и обвинила ведущую "Дома-2" в подлом предательстве.