В США фура в прямом эфире протаранила легковушки — видео

Грузовик вылетел с дороги и перевернулся, остановившись в нескольких метрах от съёмочной группы.

EXCLUSIVE VIDEO: KCBD crew captures video of semi crash on Slaton Highway. - Full story here: https://t.co/xb48usLmz4 pic.twitter.com/MMzf9rKQEf — KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) December 27, 2019

Плотный туман стал причиной массового ДТП на трассе вблизи города Слейтон в американском штате Техас. Изначально поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств, которые частично заблокировали движение по шоссе.

На место ЧП прибыли сотрудники дорожной службы для ликвидации последствий аварии, но к этому моменту ещё три машины врезались в стоящие автомобили.

На место крупной аварии прибыли и журналисты телеканала KCBD, которые начали вести прямой эфир с места происшествия. В объектив камеры попало ещё одно столкновение, которое едва не стоило всем находившимся на шоссе жизни.

Фура на большой скорости начала таранить стоящие на дороге автомобили. Люди побежали в стороны, чтобы не оказаться на пути переворачивающегося грузовика. Падающий фургон большегруза придавил машину дорожной службы вместе с находившимся внутри инспектором. Его коллега едва успел увернуться от грузовика, но тоже получил травмы. Сама же фура чудом остановилась в нескольких метрах от съёмочной группы.

В общей сложности в авариях на данном участке дороги восемь автомобилей получили повреждения. По меньшей мере двое человек пострадали. Полиция ведёт расследование инцидента.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Эстонии перевернулся автобус из Петербурга.