Немцы назвали Путина в числе тех, кто будет влиять на мировую политику в 2020-м

В ходе беседы с социологами 29% опрошенных выразили мнение, что с текущими глобальными вызовами не справится никто.

Жители Германии считают, что на мировой арене в наступающем году самыми значимыми фигурами станут канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса института YouGov.

Участникам опроса предложили назвать политиков, которые будут наиболее влиятельными при решении глобальных внешнеполитических проблем.

Размышляя над поставленным вопросом, 22% выбрали Меркель, 20% отдали предпочтение Путину, а ещё 19% — Макрону. Президента США Дональда Трампа поддержали 16% респондентов, а главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен — 12%. При этом 29% опрошенных выразили мнение, что с текущими вызовами не справится никто.

В рамках социологического исследования граждан Германии также спросили, нужно ли стране увеличить свой военный контингент в конфликтных регионах, чтобы стать более значимой с точки зрения внешней политики. Большинство респондентов ответили отрицательно (55%), 27% это предложение поддержали, остальные затруднились с ответом.

А опрос ВЦИОМ ранее показал, что почти половина россиян считают Путина политиком года.