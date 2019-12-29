В Москве "образцовый" муж нанёс жене более десяти ножевых ранений

Погибшая прожила в браке со своим 63-летним супругом более 40 лет, знакомые считали пару идеальной. Однако в последние годы мужчина пристрастился к спиртному, а жена начала делать ему замечания и жаловаться соседям.

Пожилой житель Москвы в ходе ссоры нанёс своей 62-летней супруге более десяти ножевых ранений. Затем он сам был найден мёртвым. Об инциденте сообщает "Московский комсомолец".

Как уточняется, трагедия произошла на юго-востоке столицы 26 декабря. После сильного скандала пенсионерка прибежала к соседям в окровавленной ночной рубашке и попросила вызвать скорую.

— Было уже около полуночи, я собиралась ложиться спать. Вдруг раздался звонок входной двери. Я посмотрела в глазок, а там она в одной ночной рубашке, мечется по коридору и кричит "помогите!" — вспоминает соседка женщины.

Когда потерпевшую спросили, кто поднял на неё руку, она назвала имя своего мужа. Приехавшей на вызов бригаде медиков не удалось её спасти, она скончалась от полученных травм. Когда в её квартиру ворвались сотрудники полиции, было слишком поздно — мужчина тоже был мёртв.

Погибшая прожила в браке со своим 63-летним супругом более 40 лет, знакомые считали пару образцовой. В последние годы мужчина пристрастился к спиртному, а жена начала делать ему замечания и жаловаться соседям. По одной из версий, это могло стать причиной конфликта, который для обоих стал последним.

Ранее сообщалось, что в США мужчина по имени Кевин Хеймсот расстрелял из полуавтоматической винтовки жену и домашних питомцев. В совершённом преступлении он признался в "Твиттере".