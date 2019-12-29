Новый закон обязал платёжные системы информировать клиентов о блокировке счетов

Правила, направленные на защиту прав потребителей, вступят в силу через 90 дней после публикации документа.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому теперь операторы платёжных систем обязаны информировать своих клиентов о блокировке денежных средств на их счетах с указанием её причины непосредственно в день блокировки. Документ, который вносит поправки в закон "О национальной платёжной системе", опубликовали на официальном портале правовой информации.

По новому закону, если оператор решит заблокировать счета или приостановить возможность пользоваться денежными средствами, он должен в тот же день сообщить об этом клиенту и объяснить причины блокировки.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования. Новые правила должны защитить права и интересы потребителей. Кроме того, закон направлен на борьбу с мошенниками и лицами, финансирующими терроризм.

Ранее Лайф сообщал, что Путин разрешил самозанятым гражданам участвовать в закупках госкорпораций.