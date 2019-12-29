ДНР и Украина завершили процесс обмена пленными

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Фото © ТАСС / Александр Река

По предварительным данным, Киев передал Донецку 60 бывших пленников, донецкая сторона освободила более 25 человек.

Украинская сторона и представители Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках обмена военнопленными передали друг другу несколько десятков удерживаемых лиц. Обмен происходил при посредничестве представителей ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Как сообщал Лайф, ранее завершился процесс обмена пленными между Луганской Народной Республикой и Украиной.

Напомним, процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной проходила на КПП "Майорск" под Горловкой и стала первой с 2017 года. Лайф вёл видеотрансляцию процесса обмена военнопленными.

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