Бузова улетела с возлюбленным блогером на отдых в Куршевель

Ранее ведущая "Дома-2" официально заявила, что давно влюблена в Давида и делит с ним быт.

Певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась со своей новой пассией блогером Давидом Манукяном на отдых в Куршевель. За пять дней до Нового года влюблённых заметили в московском аэропорту Шереметьево, сообщает портал Super.ru.

В последнее время вокруг 33-летней Бузовой ходили слухи, что она наконец-то нашла своего единственного и неповторимого, однако эту информацию ей приходилось скрывать до тех пор, пока не закончится романтическое шоу "План Б", где певица искала свою любовь. Сейчас, когда проект подошёл к концу, исполнительница хита "Мало половин" не выбрала ни одного из участников и в финале шоу призналась, что счастлива в новых отношениях с Давидом Манукяном.

Многие удивились, что Ольга решила в этом году отказаться от новогодних корпоративов. Ведь 40-минутное выступление певицы стоит от двух с половиной до четырёх миллионов рублей. Сама телеведущая заявила, что хочет отдохнуть и просто насладиться жизнью.

Ранее подруга Бузовой рассказала о романе певицы и блогера.